São Francisco tem grande desafio contra o Nacional em Manaus pela série D

O São Francisco enfrenta o Nacional neste domingo, 11, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Os Católicos irão enfrentar o líder do grupo 1 em um grande desafio.

Definir equipe

O técnico Everton Lima deixou para confirmar os titulares do São Francisco somente na Colina. “Estamos avaliando algumas situações. Precisamos ter um time forte na marcação, mas não podemos deixar de atacar”, comentou o treinador.

Cavalo confiante

O Nacional lidera com 13 pontos e uma vitória deixa a equipe mais próxima da classificação. O técnico João Carlos Cavalo vai manter o lateral Wendel atuando como meia e a equipe deve ser ofensiva na Colina.

Árbitro de São Paulo

Gustavo Holanda, de São Paulo, apita Nacional e São Francisco. Dimmi Yuri e Whendell Saraiva, ambos do Amazonas, serão os auxiliares.