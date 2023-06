São Francisco vai ter desfalques no duelo acreano da Série D

O lateral Matheus Damasceno, suspenso, e o volante Vicente, lesionado, são desfalques certos no São Francisco para a partida contra o Humaitá. O duelo acreano da primeira fase da Série D será disputado no domingo, 4, às 16 horas, no Florestão.

“Temos um elenco pequeno e perdemos duas peças importantes para um duelo que precisamos vencer”, disse o treinador Everton Lima.

Jô volta na defesa

Everton Lima confirmou a volta do zagueiro Jô contra o Humaitá. O atleta não foi relacionado no confronto contra o Águia, em Marabá. “O Jô vai para o jogo. É um jogador experiente e que será importante no domingo”, avaliou o técnico.

Coletivo para definir

Os jogadores do São Francisco participam de treino coletivo na tarde desta sexta, 2, no Carlos Simão, e Everton Lima vai definir os titulares. A movimentação terá uma duração de 40 minutos.