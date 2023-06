São Francisco vence Assermurb por 3 a 0 e leva título do estadual Feminino

São Francisco vence Assermurb e conquista Campeonato Estadual Feminino

O São Francisco derrotou a Assermurb por 3 a 0 na tarde desta quarta, 28, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-17. Marcela, Erika e Isadora anotaram os gols da conquista.

Grande campanha

O São Francisco fechou o Estadual com 22 gols marcados e nenhum sofrido. A equipe era muito favorita antes do início da competição e dentro de campo conseguiu provar com grandes apresentações.

Ketlyn é a artilheira

Com 8 gols, a atacante Ketlyn, do São Francisco, foi a artilheira da competição.

Isadora (10) foi um dos destaques da conquista do São Francisco

Atletas e comissão técnica do São Francisco comemoram o título/Fotos Manoel Façanha