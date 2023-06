São Francisco vence e “entrega” a lanterna do grupo 1 para o Trem

O São Francisco venceu o Trem, do Amapá, por 1 a 0 na tarde desta quinta, 8, no Florestão, e “entregou” a lanterna do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Matheus Damasceno marcou um belo gol e decidiu a partida. O São Francisco é 7º com 6 pontos e o Trem o 8º com 4.

Partida prejudicada

A partida entre São Francisco e Trem foi disputada com muita chuva e isso prejudicou as duas equipes. As duas equipes perderam muitas oportunidades de gols durante todo o confronto.

Penalidades inexistentes

A árbitra Ingrede Santos, do Ceará, marcou penalidades para o São Francisco e o Trem “inexistentes”. Os goleiros Éder, do Trem, e Saulo, do São Francisco, fizeram boas defesas.

Próximo compromisso

O elenco do São Francisco reapresenta-se nesta sexta, 9, no Carlos Simão e começa a pensar no duelo contra o Nacional. A partida será disputada no domingo, 11, a partir das 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas.