Saque calamidade do FGTS: Prefeitura altera calendário de atendimento por conta do feriado

Em virtude do feriado nacional de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), a Prefeitura de Rio Branco precisou alterar o calendário de atendimento presencial da Defesa Civil e da Caixa Econômica, às pessoas que buscam ajuda com a solicitação do saque calamidade na capital.

A alteração se dá em virtude de quinta-feira (8) também ser um feriado bancário. De acordo com o coordenador Municipal de Defesa Civil, tenente coronel Cláudio Falcão, toda a programação feita para esta semana será cumprida sem prejudicar nenhuma família.

A solicitação acontece por meio do aplicativo FGTS, de forma online, e as pessoas que não conseguirem solicitar sozinhas, podem ir até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), onde estarão a Defesa Civil e a Caixa Econômica para auxiliar na solicitação do dinheiro.

Com a mudança, os atendimentos para alguns bairros tiveram as datas alteradas, confira.

Bairros que serão atendidos nesta quarta-feira (7):

Recanto dos Buritis;

Rosalinda;

Santa Inês;

São Francisco;

São Francisco Panorama;

Taquari;

Triângulo;

Bairros atendimentos na sexta-feira (9):

6 de Agosto;

Vila Ivonete;

Vila Nova;

Volta Seca;

Taquari;

Vila Acre;

Vila Albert Sampaio.

O valor máximo do saque é de R$ 6.220,00. Os critérios para realizar o saque calamidade são: estar entre as pessoas elencadas no mapeamento da Defesa Civil, nas áreas alagadas; ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque nos últimos 12 meses.