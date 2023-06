Secretário Aberson Carvalho participa do podcast do ContilNet nesta quinta-feira

O ContilNet recebe nesta quinta-feira (22) o secretário estadual de educação, Aberson Carvalho, para uma entrevista exclusiva no nosso podcast. A conversa será transmitida ao vivo, a partir das 15 horas em nosso canal do Youtube.

O podcast será apresentado pelo jornalista Everton Damasceno e pelo advogado Matias Vogt.

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Durante a conversa, Aberson Carvalho, responsável pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), falará sobre o Novo Ensino Médio, e as polêmicas em torno do tema.

Também serão destacados os investimentos do governo do Acre na área da educação e sobre o concurso para composição do quadro efetivo do estado, que está previsto para o segundo semestre de 2023.