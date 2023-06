Secretário de Educação do Acre lamenta atentado em escola: “Quanta tristeza”

O secretário de Estado de Educação do Acre, Aberson Carvalho, utilizou suas redes sociais para lamentar o atentado ocorrido na manhã desta segunda-feira (19) no interior do estado do Paraná em uma escola estadual e que acabou vitimando uma adolescente de 16 anos e deixando um segundo estudante gravemente ferido, após um ex-aluno adentrar na unidade de ensino e efetuar disparos com arma de fogo.

“Quanta tristeza em ver mais uma escola no Brasil sendo vítima de ataques violentos. Desta vez, na cidade de Cambé, no Paraná. Infelizmente o crime vitimou uma jovem de 16 anos e deixou outro gravemente ferido. Minha solidariedade aos familiares, estudantes e corpo docente da Escola Estadual Professora Helena Kolody, bem como ao secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda. Que a cultura de paz possa ser uma realidade em nosso país. Os estudantes precisam de um ambiente que possam crescer e se desenvolver em um ambiente seguro”, completou.

Entenda o caso

De acordo com a Agência Brasil, uma estudante do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, no município de Cambé (PR), foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (19) depois que um ex-aluno entrou armado na instituição. A informação foi confirmada, em nota, pelo governo do Paraná.

De acordo com o comunicado, o ex-aluno teria entrado na escola alegando que solicitaria o seu histórico escolar. “Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado”.

Ainda segundo informações do governo estadual, o ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina, distante cerca de 15 quilômetros de Cambé. O governador Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido.