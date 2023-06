SEE do Acre: inscrições para processo seletivo com 356 vagas encerram nesta semana

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE) do estado do Acre, anuncia a realização de Processo Seletivo, para contratação temporária de professores para educação escolar indígena. São 356 vagas, bem como formação de cadastro reserva, para níveis fundamental em andamento e completo, médio, magistério e superior em andamento ou completo.

Conforme o edital, os profissionais vão atuar nas seguintes áreas de ensino: Educação infantil (8); e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (114); Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (149) e Ensino Médio (85). As vagas são para escolas indígenas nos municípios de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. Dentro do total de vagas ofertadas, há chances para pessoas que se enquadram nos critérios específicos do edital.

O profissional contratado, deverá exercer jornadas de 25 a 30 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 1.543,32 a R$ 3.483,69.

Dentre as funções a serem desempenhadas pelo profissional contratado, estão as seguintes atribuições: ministrar aulas, sempre que possível em língua indígena; propor políticas linguísticas à rede de ensino; buscar processos de ensino-aprendizagem fundados na interculturalidade e no bilinguismo, entre outras presentes no edital.

Para concorrer às vagas é preciso que o candidato seja brasileiro nato ou naturalizado; tenha 18 anos completos na data de contratação; estar em dia com obrigações eleitorais ou declaração de isenção emitida pela FUNAI; ser indígena autodeclarado e manter laços de parentesco com a comunidade indígena prioritariamente dos povos habitantes em território acreano, ou carta de aceitação emitida pelo Cacique, entre outros requisitos presentes no edital.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 13 a 30 de junho de 2023 pela internet. No último dia, as inscrições no site se encerram às 12h e a entrega dos documentos às 17h.

Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem realizar a sua inscrição através de um Posto de Atendimento do Núcleo da Secretaria de Educação e Esporte presente nos seguintes municípios:

Assis Brasil – Rua Raimundo Chaar, Nº 342 – Centro

Sena Madureira -Rua Avelino Chaves, Nº 690 – Centro

Santa Rosa do Purus – Rua Cel. José Ferreira, s/nº, Centro

Manoel Urbano – Rua Francisco Freitas, Nº 620 – São José

Jordão – Rua Carlos Gonçalves Dias, S/N – Centro

Tarauacá- Rua Justiniano Serpa, s/nº – Centro

Feijó Av. Marechal Deodoro, Nº 1.140 – Centro

Cruzeiro do Sul – Avenida 25 de Agosto, Nº 4320 – Aeroporto Velho

Mâncio Lima- Rua Joaquim Generoso De Oliveira, Nº 202 – Centro

Porto Walter -Rua Beira Rio, s/nº – Centro

Marechal Thaumaturgo -Rua Mário Lobão, s/nº – Centro

Rodrigues Alves – Avenida Getúlio Vargas, Nº 792 – Centro

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular. O resultado final será divulgado no site do Diário Oficial do Estado do Acre.

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação e poderá ser prorrogado por igual período.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

