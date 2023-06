Semana dos Esports Olímpicos: veja jogos, datas e onde assistir

Promovida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a Semana dos Esports Olímpicos é realizada de 22 a 25 de junho, em Singapura, com campeonatos em dez modalidades de esportes eletrônicos, partidas de exibição e outras atrações, em um evento criado para apoiar o desenvolvimento dos esportes virtuais dentro do Movimento Olímpico.

A Semana dos Esports Olímpicos recebe as finais da Série Esports Olímpicos, em jogos como o Just Dance, que tem o brasileiro Diego “Diegho San”, e o Fortnite, com a dupla brasileira Pedro Henrique “Phzin”e João “Kitoz”.