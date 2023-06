Sena Madureira e Rio Branco conquistam vitórias em jogos importantes pelo sub-20

Duas partidas foram disputadas nesta sexta, 23, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. Sena Madureira e Rio Branco ganharam os confrontos e seguem firmes em busca das vagas nas semifinais.

Jogo com sete gols

Em uma partida com sete gols, o Sena Madureira bateu o Independência por 4 a 3 na abertura da rodada, no Florestão. O resultado manteve o time do Vale do Iaco com chances de classificação e eliminou o Tricolor.

Quebrou invencibilidade

O Rio Branco derrotou o Vasco por 2 a 0 no segundo jogo da rodada e quebrou a invencibilidade do time da Fazendinha. O triunfo deixou o Estrelão na segunda colocação com 12 pontos.

Classificação

1º Andirá/Santa Cruz 14 Pts

2º Rio Branco 12 Pts

3º Galvez 11 Pts

4º Vasco 10 Pts

5º Sena Madureira 8 Pts

6º Plácido de Castro 5 Pts

7º Independência 4 Pts

8º Atlético 1 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Galvez x Independência

Plácido de Castro x Sena Madureira

Na terça, 27, a partir das 14h45, no Florestão