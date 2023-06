Sena Madureira faz confronto importante contra o Plácido de Castro

O Sena Madureira faz um confronto importante contra o Plácido de Castro nesta terça, 27, a partir das 16h45, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20.

A equipe do Vale do Iaco venceu o Independência e se ganhar o confronto contra o Tigre vai entrar no G4 da competição pela primeira vez.

Sena vai para o ataque

A comissão técnica do Sena Madureira não vai promover mudanças na equipe e manterá a parte tática para o confronto.

O atacante Alifi, autor de três gols contra o Independência, sabe a importância de entrar no G4 pela primeira vez.

“Nosso objetivo é lutar pelo título e por isso teremos mais uma decisão”, afirmou Alifi.

Plácido ainda sonha

Plácido de Castro precisa ganhar do Sena Madureira para manter as chances de classificação. Por isso, o técnico Thiago Luiz classificou o confronto como uma final.