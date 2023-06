Senador Alan Rick participa de Missão de Alta Capacitação nos EUA

A convite da Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Câmara de Comércio Latino-Americana, o senador Alan Rick participou da Missão Internacional de Alta Capacitação em Administração Pública Eficiente e Transformação de Territórios Inteligentes, Inovadores e Sustentáveis, em Miami, na Flórida-EUA, entre os dias 31 de maio e 02 de junho.

Durante a capacitação, o senador pode conhecer os principais projetos de transformação urbana e social que permitiram a consolidação de Miami em uma cidade moderna, inovadora, sustentável e inteligente. “Essas missões oficiais são meios de conhecermos modelos de sucesso em diversas áreas para levarmos para nosso Estado. Assim como foi o Cerco Eletrônico que trouxe de Israel em 2016 e com a telemedicina, que conheci em 2017, em Boston, e hoje é realidade no Acre, por meio de emendas de minha autoria”, explicou o senador.

O primeiro dia da Missão foi no Centro Administrativo do Condado de Miami-Dade, onde o parlamentar conheceu projetos de comunicação e conectividade e política de resíduos zero. “Em relação ao manejo de resíduos, no Acre, estamos começando do zero, o que nos permite trazer e aplicar exemplos internacionais que deram certo. Na questão das telecomunicações, ainda temos muito que avançar, mas é importante termos esse olhar no futuro. Já estamos trabalhando para ampliação e melhoria do sinal de internet, por meio do Programa Norte Conectado – Infovias, para o qual destinamos R$ 5,4 milhões em emendas da nossa Bancada.”

Na quinta-feira (1), Alan Rick esteve em Doral, no Condado de Miami. A cidade é a primeira dos Estados Unidos certificada como inteligente, sustentável e resiliente. “Participamos de palestra sobre a importância das Parcerias Público-Privadas nos serviços públicos. Esse é um tema que temos muito interesse em nos aprofundar, porque as PPPs estão se tornando a solução mais rápida e eficiente para a solução de problemas de serviços como lixo e esgoto seja no Acre ou em todo Brasil”, afirmou o senador.

O último dia da Missão de Alta Capacitação foi na cidade de Coral Gables. Lá o Senador conheceu sistemas de prevenção e socorro em desastres naturais. “Em março, sofremos com alagações em diversos municípios do nosso Acre e, a partir do conhecimento de modelos como esse da Flórida, podemos buscar melhores soluções de mitigação de desastres naturais que ajudem nossas cidades e suas populações”, lembrou Alan.

O Senador também visitou o Parque Salvadore, um playgroud inclusivo, construído para atender crianças autistas e com outras necessidades especiais físicas e cognitivas. “Neste ano, indiquei R$ 5 milhões para a Secretaria de Saúde do Acre firmar convênios, em todo o Estado, com clínicas especializadas no atendimento de pacientes com autismo. Ao conhecer esse parque, já estou planejando apoio a ações que vão além do cuidado médico, como o direito ao lazer – que está na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente – e sempre é desafiador para essas crianças e suas famílias”.

Durante a Missão, o senador Alan Rick conheceu ainda modelos bem-sucedidos de planejamento urbano, desenvolvimento econômico, mobilidade e transporte público; sistemas de segurança e prevenção ao crime; políticas de desenvolvimento para a recuperação econômica pós-pandemia; projetos de transformação e revitalização de espaços urbanos em áreas vulneráveis; e programas de geração de empregos como ferramenta de erradicação da pobreza e inclusão social.