Serpente mais rápida do Brasil é capturada dentro de berço; veja

Uma caninana, considerada a serpente mais rápida do Brasil, foi capturada dentro de um berço em Jaraguá do Sul (SC). A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde estavam mãe e uma bebê e chegou a subir na cama. Conforme o biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), o animal foi retirado de lá pouco depois.

“A caninana estava subindo na cama quando os moradores a viram e saíram correndo para a rua. Quando cheguei lá [na casa], a cobra já não estava mais na cama, estava no berço da bebê”, afirma Duwe.

— Quando ela se sente ameaçada pode morder, mas essa estava bem calminha — finaliza. A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (7).

Com as cores amarela e preta, a canina é encontrada em praticamente todo o Brasil, com exceção da região dos Pampas, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Butantan, ela é mais ativa durante o dia e pode ser encontrada tanto em árvores, quanto no chão. A serpente carinhosamente de “ligeirinha”, pode atingir 2,5 metros de comprimento e se alimenta principalmente de pequenos roedores, aves, anfíbios e répteis.