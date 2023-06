Sexta-feira será de tempo frio com sol em todo o Acre; confira as temperaturas

De acordo com o site O Tempo Aqui a previsão para o Acre nesta sexta-feira (16) é de tempo frio, com sol e sem a ocorrência de chuvas. A frente fria chegou ao estado na última terça-feira (13) e deve permanecer pelo menos até a próxima segunda-feira (19).

Segundo o site O Tempo, a temperatura mínima em Rio Branco nesta sexta-feira é de 12°C, já a máxima pode chegar a 26°C. Já em Brasiléia e Assis Brasil a mínima é de 11°C e a máxima chega a 23°C.

Enquanto isso, em Cruzeiro do Sul, onde a frente fria chegou com menos intensidade, a mínima desta sexta é de 19°C e a máxima será de 27°C. Já em Mâncio Lima, a menor temperatura é de 14°C, com máxima de 25°C.

Na última quarta-feira (14), Rio Branco, Brasiléia e Assis Brasil registraram a menor temperatura dos últimos três anos, marcando 9°C.