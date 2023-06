Shakira e Hamilton estão namorando, afirma revista americana

A cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estariam namorando. Isso é o que diz a revista People, alegando que os dois estão “nos estágios iniciais” do relacionamento.

“Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de se conhecer”, disse uma fonte próxima aos dois à publicação. “É divertido e sedutor”, completou.

Os representantes da cantora e do atleta não comentaram sobre o assunto.

Shakira e Hamilton

Os rumores de um romance entre os dois ganharam ainda mais força após Shakira ser vista no paddock de Hamilton no final de semana, durante a corrida do piloto no Grand Prix da Espanha.

No mês passado, a cantora foi flagrada ao lado de Lewis Hamilton em um passeio de barco em Miami Beach, nos Estados Unidos. Nas fotos, o piloto da Fórmula 1 surge dando a mão para ajudar a cantora a entrar no barco.

O passeio de barco aconteceu após os dois serem flagrados em um restaurante em Miami Beach. O encontro teria acontecido após o GP da Fórmula 1, que ocorreu no último dia 7.