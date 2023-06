Show de MC Daniel acontece nesta sexta; promoção relâmpago de ingressos

Contagem regressiva para o um dos shows mais aguardados de funk no Acre. O cantor MC Daniel aterriza na capital acreana nesta sexta-feira (23) de junho. O evento no Acre acontece no Maison Borges, a partir das 21h. O Baile do Falcão vai reunir vários artistas locais. Nesta quarta-feira (21), a organização lançou uma promoção relâmpago dos combos do evento.



Sobre o cantor:

Nascido em Taboão da Serra, em São Paulo, MC Daniel é um dos nomes do momento no funk brasileiro. Conhecido como Falcão do Funk, o cantor decidiu entrar para o mundo da música após sofrer com depressão e ver a dificuldade que a família e os amigos passavam pela falta de dinheiro. O nome de MC Daniel esteve em evidência recentemente por conta do namoro dele com a atriz Mel Maia e as polêmicas que envolvem o casal.