Usando um biquíni de tricô marrom e uma corrente com a inicial de seu nome, Simaria publicou um vídeo no seu Story do Instagram na tarde deste sábado (3), aproveitando o dia de sol.

Na publicação, a cantora de 40 anos caminha tranquilamente pela praia – e aproveita para mostrar a paisagem paradisíaca ao público.

Em outros vídeos compartilhados pela artista, ela aparece ao lado da família brincando na areia e renovando o bronzeado.