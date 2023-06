Simone exibe corpo em look transparente e divide opiniões: ‘Criticou Simaria e está igual’

A cantora Simone Mendes chamou a atenção dos fãs na noite desta sexta-feira, 16, com o look escolhido para a apresentação no São João de Petrolina, em Pernambuco. A cantora, que despontou em carreira solo com o hit “Erro Gostoso”, elegeu um look transparente, que deixou à mostra a barriga e o sutiã.

Desde que estreou em carreira solo, Simone tem feito mudanças expressivas no guarda-roupa. No entanto, o look sensual não foi do agrado de alguns fãs. Muitos deles trouxeram à tona o fato de ela ter criticado as vestimentas da irmã, Simaria, e, agora, estar usando roupas mais ousadas.

“Tá linda, viu, mas não era você que falava dos decotes da irmã?”, pontuou uma seguidora. “Reclamava tanto da transparência da irmã e olha aí”, cutucou um internauta. “Criticou tanto as roupas da Simaria e está se vestindo igual”, alfinetou outro perfil. “Realçando seu corpo sem ser vulgar”, defendeu uma fã. “Essa sabe brilhar sem apelar. Tem uma essência única e especial”, elogiou mais uma admiradora.

Novo estilo para carreira solo

Para coroar a nova fase, Simone contratou um personal stylist, que tem feito uma série de produções bem diferentes no estilo da cantora. Ela tem apresentado looks marcantes, que mesclam elementos country com outros conceitos da moda, aliados, sempre, a muito brilho e aos macacões e terninhos, que já são marca registrada do estilo da sertaneja.

“O que eu tinha no meu coração? Eu falei: ‘gente, eu preciso vir com uma nova imagem para o meu público, mas eu também não posso assustar o meu público’. O meu público já é acostumado com aquela Simone que é engraçada, simples, que é a cara deles, que é do povo”, definiu Simone.