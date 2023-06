Simony chora ao falar sobre exame decisivo em luta contra o câncer

A cantora Simony se emocionou nessa segunda-feira (19/6) ao receber o resultado de um exame importante em seu tratamento contra o câncer, o laudo do PET Scan. O procedimento verifica se ainda há células cacerígenas no corpo do paciente e, no caso de Simony, não apontou novos indícios de doença. Ou seja, o câncer encontra-se em remissão, um estágio que antecede a cura.

“Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (…) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (…) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (…) Ele falou: ‘Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, contou Simony, bastante emocionada.

“Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil”, desabafou.