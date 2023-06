Síndrome gripal: Ministério da Saúde deve ampliar verbas para UTIs pediátricas no Acre

Com aumento de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças o Ministério da Saúde publicou nesta quinta-feira (22), uma portaria que libera um suporte financeiro para ampliação de leitos infantis em caráter excepcional. A ajuda será válida para os estados e municípios que decretarem emergência em saúde pela SRAG. O Acre será um dos primeiros a receber, após o governador Gladson Cameli ter decretado situação de emergência nesta sexta-feira (23).

Os estados da Amazônia Legal, como no caso do Acre, receberão o equivalente a R$ 2,6 mil por dia. As demais regiões receberão R$ 2 mil. Para leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico, os valores-base serão de R$ 650 para Amazônia Legal e de R$ 500 aos outros estados.

Para utilizar o recurso, os estados e municípios terão que enviar um ofício informando a condição dos serviços de saúde da região, bem como a capacidade instalada e o número de leitos a serem ampliados ou convertidos.

O Ministério da Saúde exige, ainda, um Plano de Ação de Enfrentamento à SRAG Pediátrica, com período de até 90 dias, para que haja planejamento no número de leitos, em diárias, equipamentos, insumos e procedimentos.

De acordo com o último boletim InfoGripe, divulgado na sexta feita (16) pela Fundação Oswaldi Cruz (Fiocruz), os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continuam apresentando sinal de crescimento no Acre.

Na última semana chegaram ao estado duas incubadoras e três berços aquecidos, disponibilizados ao governo do Acre pelo governo de Minas Gerais (MG).

A solicitação feita pelo governo estadual faz parte das medidas adotadas para ampliação de leitos e enfrentamento às síndromes gripais no Acre. Os novos equipamentos vieram para reforçar o atendimento nas UTIs e CTIs pediátricas.