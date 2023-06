Sites de apostas disponíveis nos principais esportes eletrônicos

Os esportes eletrônicos, popularmente conhecidos como e-Sports nas casas de apostas, estão entre as principais competições de jogos virtuais. A disputa é feita na Internet, com a gravação sendo transmitida em tempo real na maioria das plataformas. Jogadores profissionais do mundo todo controlam personagens diretamente pelo computador e os prêmios aos vencedores são realmente tentadores.

Os e-Sports ganharam mais espaço nos sites de apostas, tornando-se uma modalidade relevante para as casas – assim como o futebol e o basquete. Competições de CS:GO e LoL estão entre as mais procuradas, apesar de haver diversos outros títulos disponíveis – como veremos a seguir.

Para conseguir apostar nos diferentes esportes eletrônicos, é preciso se registrar em um site que tenha essa modalidade esportiva. Não é possível realizar palpites se o usuário não tiver uma conta ativa na plataforma. Também será necessário efetuar um depósito para ter saldo disponível na hora de apostar.

Alguns dos mercados de apostas mais usados nos e-Sports são: Vencedor da Partida (Moneyline), Vencedor do Mapa, Pontuação Correta, Acima/Abaixo, Tempo, Handicap, entre outros, conforme a sua disponibilidade entre as competições.

Tente aqui, no Esporte e Mídia, saber as notícias sobre os esportes eletrônicos e outras modalidades, em um website voltado às informações sobre a TV e sobre os esportes no Brasil.

Os principais esportes eletrônicos das casas de apostas

Dificilmente não haverá uma seção exclusiva para os esportes eletrônicos nos sites de apostas, principalmente nos operadores mais famosos. A casa costuma separar esse tipo de jogo no setor de e-Sports – termo em inglês usado para se referir aos esportes eletrônicos.

Entre os jogos disponíveis, normalmente, destacam-se:

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO): O jogo faz parte de uma franquia com 4 títulos, sendo uma sequência do Counter-Strike: Source. É um jogo de tiro em primeira pessoa, onde é preciso marcar o maior número de pontos possível. Ao lado de LoL, está entre os e-Sports mais jogados no mundo.

League of Legends (LoL): o título foi lançado em 2009 e segue sendo um sucesso na Internet. É um jogo de estratégia, onde duas equipes com 5 participantes cada disputam para destruir a base do adversário. Recentemente, ocupou o primeiro lugar pela segunda vez do e-Sport mais famoso a nível global.

DOTA 2: o título é uma sequência do Defense of The Ancients, com objetivo semelhante ao LoL. Com dois times de 5 competidores cada, eles devem destruir a base inimiga ao longo das batalhas.

Além destes, outros jogos como VALORANT, Call Of Duty, Fortnite, FIFA e Free Fire tambpem estão presentes nas plataformas.

Grandes prêmios nos torneios de e-Sports

Como comentamos, as recompensas aos vencedores das competições dos e-Sports são elevadas. Muitos prêmios ultrapassam US$ 10 milhões – em 2022, foi distribuído mais de US$ 221 milhões em mais de 4 mil campeonatos mundiais. Esta quantia ultrapassou os valores de 2019 e 2021, conforme o site Esports Earnings.

O DOTA 2 foi um dos recordistas de maior prêmio. Neste mesmo ano, o jogo movimentou mais de US$ 32 milhões em 116 torneios. O Fortine teve uma premiação de US$ 23,4 milhões entre as 74 competições. Ainda em 2022, as disputas de LoL resultaram em prêmios de US$ 7,7 milhões.