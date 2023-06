Sobrinho esfaqueia tio após flagrá-lo usando drogas dentro da residência em Rio Branco

Anderson Cleiton legal, 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de faca, na noite desta quinta-feira (29), na travessa Cajá, no Mocinha Magalhães, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da mãe da vítima, Anderson estava bebendo e usando entorpecentes há cerca de dois dias e, na noite desta quinta-feira, um sobrinho da vítima acabou se irritando ao ver vê-lo fumando uma pedra de crack da frente da própria mãe.

Os dois acabaram iniciando uma discussão e, com os ânimos exaltados, o sobrinho pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Anderson. A vítima ainda tentou correr de dentro da casa, mas já sem forças caiu no quintal e ficou agonizando. Após o crime, o agressor fugiu do local.

A mãe da vítima acabou acionado a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que deu os primeiros atendimentos à vítima e rapidamente conseguiu estabilizar o quadro clínico de Anderson, que em seguida foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor do crime e fizeram ronda na região, mas o acusado não foi preso até o fechamento dessa matéria.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).