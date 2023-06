Autora da proposta, Socorro Neri acompanha caravana na BR-364 e diz que espera apoio de Lula

A deputada federal Socorro Neri (PP), é uma das autoridades do Acre que acompanham a caravana que percorre a BR-364, nesta sexta-feira (30). A ação é proposta pela Comissão Externa de Obras Públicas da Câmara dos Deputados, e da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Os representantes saíram da capital Rio Branco, com destino a Cruzeiro do Sul. Durante o percurso, está previsto que as autoridades façam algumas paradas. A primeira parada foi em Sena Madureira, para um café da manhã recepcionado pelo prefeito Mazinho Serafim (UB). O almoço aconteceu em Feijó , onde o grupo foi recebido pelo prefeito Kiefer Cavalcante (Progressistas). A previsão de jantar será em Cruzeiro do Sul, quando o grupo será recebido pelo prefeito Zequinha Lima (Progressistas).

Neri, que foi a deputada mais votada do Acre nas eleições de 2022, disse que a comitiva deverá fiscalizar as obras realizadas pelo Dnit e espera que o governo federal seja eficiente na revitalização da rodovia.

“Nós vamos hoje juntos percorrer toda a estrada até Cruzeiro do Sul, identificando os pontos que já estão sendo trabalhados e aqueles que precisam urgentemente do serviço de recuperação que está sendo feito pelo Governo Federal. Essa estrada é extremamente importante para o desenvolvimento do Acre. Nós precisamos, que agora, dessa vez, com o apoio do Governo do presidente Lula, a estrada de fato seja feita da forma correta”, disse.

Socorro conclui dizendo que após a fiscalização da comitiva, o governo federal deverá iniciar a reconstrução completa da BR-364. “Precisa ser feita com qualidade, como nós acreanos precisamos”, opinou a deputada.

Além de políticos, o grupo é integrado também por profissionais da engenharia e dirigentes de órgãos como a CGU (Controladoria da União) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte).