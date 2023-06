Socorro Neri é vice-presidente da Comissão Mista em Defesa da Amazônia

Foi lançada nesta quarta-feira (28), na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia, que tem como objetivo principal o protagonismo no processo decisório no legislativo, mobilizando parlamentares em torno das políticas que, direta ou indiretamente, afetem a Amazônia e a população que lá reside. Além do mais, objetiva fortalecer ações e debates em defesa do maior bioma do Brasil.

O lançamento foi prestigiado por representantes da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, das embaixadas de diversos países e também da sociedade acadêmica e civil.

A convite da deputada federal Professora Goreth (PDT-AP), autora do requerimento para a criação da frente parlamentar, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) é a vice-presidente do colegiado, cuja iniciativa, segundo ela, é de extrema importância diante dos desafios e questões urgentes relacionadas à preservação ambiental e gestão dos recursos naturais na região Amazônica.

Ao discursar na concorrida solenidade de lançamento, Socorro Neri elogiou a iniciativa da deputada Professora Goreth e ressaltou que a Amazônia é um patrimônio natural de valor inestimável, reconhecido mundialmente por abrigar a maior biodiversidade do planeta e desempenhar um papel crucial no equilíbrio climático global.

“Aceitei com grande ânimo o convite para integrar, como vice-presidente, a Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia. Cada um de nós tem um papel a cumprir para preservar o nosso planeta. Esta frente parlamentar tem grande coincidência de interesses, temas e objetivos com a Frente Parlamentar Mista da Transição Climática Justa que presido e que a deputada Goreth coordena o grupo Educação para a cidadania climática”, disse a deputada Socorro Neri.