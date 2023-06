Sogra de Jimmie Johnson, piloto da NASCAR, mata o neto de 11 anos e o marido

Terry Lynn Janway , de 68 anos, sogra do piloto da NASCAR Jimmie Johnson , matou a tiros o marido, Jack Janway , de 69, e o neto Dalton Janway , de 11 anos, em um suposto assassinato-suicídio, de acordo com a polícia. Os crimes aconteceram em Muskogee, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos – os corpos foram encontrados por policiais por volta das 21h de segunda-feira (27).

Segundo o jornal The Daily Mail e o site TMZ, Terry ligou para o 911 (o serviço de emergência nos EUA) para dizer que havia uma “mulher com uma arma” na casa antes de desligar. Ela é suspeita do tiroteio, e a polícia chegou a ouvir um tiro ao chegar ao local, que seria com o qual Terry teria atirado em si mesma.