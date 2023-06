Na TV, seu último trabalho foi em 2018, quando fez uma participação na novela Deus Salve o Rei, da TV Globo. Porém, desde 2012, depois que atuou em Salve Jorge, também da mesma emissora, o artista não trabalha em um folhetim completo.

Harmonização

Stênio Garcia apareceu irreconhecível após realizar uma harmonização facial. O ator mostrou o resultado no Fofocalizando, do SBT, nesta terça-feira (13/6). Segundo a atração, ele seria o homem mais velho do Brasil a realizar esse tipo de procedimento.

No rosto, o artista usou técnicas como ultrassom, preenchimento de malar, boca, mandíbula e até sobrancelha, além de aplicar botox, eliminar a papada e estimular colágeno. “Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos”, disse após conferir sua nova face.

Na web, a reação foi de espanto com o antes e depois do rosto de Stênio, comparando o ator a outras personalidades famosas: “Parece a Gretchen, só que careca”, “Tá ficando a cara do Dedé”, “O Bino virou Mestre dos Magos”, “Achei que era o Dedé” e “Pensei que fosse Chiquinho Scarpa”.