STJ autoriza, e Gladson é liberado para ter contato com seu pai

A ministra Nancy Andrighi, no Superior Tribunal de Justiça, acatou o pedido da defesa do governador Gladson Cameli e autorizou que o chefe do Executivo acreano volte a falar com o pai, o empresário Eládio Cameli, nesta quarta-feira (7).

SAIBA MAIS: Advogados pedem autorização para que Gladson volte a falar com o pai e o irmão

Gladson estava há 3 meses sem manter contato com o pai, em consequência das investigações da Operação Ptlomeu, da Polícia Federal.

A defesa alegou que Gladson precisava falar com o pai, já que Eládio sofre de doença grave. Os advogados do governador pediram também que Gladson voltasse a ter autorização de conversar com o irmão Eládio Júnior e Gledson Cameli. Porém, o STJ não autorizou e o governador deve continuar com a proibição.