Street Fighter 6: jogadores recriam lutadores com rostos de famosos

O Street Fighter 6 chegou oficialmente no último dia 2 e se tornou entretenimento para milhões de jogadores. No fórum Reddit, em uma sub-categoria para compartilhamento de customizações, os usuários mostraram que criaram personagens com rostos de pessoas famosas, como Taylor Swift e Emilia Clarke, e até personalidades de outros games, como Geralt of Rivia, do The Witcher, e Kratos, de God of War.

No fórum, o usuário “apolloastral” compartilhou imagens da criação de personagens com rostos de pessoas famosas no World Tour, o modo história. Um dos que chamou atenção foi de Taylor Swift, cantora e compositora norte-americana. Emilia Clarke, que atuou como Daenerys Targaryen em Game of Thrones, também foi reproduzida dentro do jogo. O chefe de cozinha e protagonista do programa de televisão Hell’s Kitchen Gordon Ramsay foi outra personalidade recriada no Street Fighter 6. Além da recriação de celebridades, dois usuários conhecidos como “ClemsoH” e “StorminNormin66” compartilharam imagens de personagens de outros games, como Geralt of Rivia, de The Witcher, e Kratos, protagonista do God of War. Confira as imagens abaixo: