Taxa de escolarização do Acre é a maior do país, aponta IBGE

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o estado do Acre tem a maior taxa de escolarização do país, alcançando 32,3%. O estado ficou acima da média nacional, que é de 27,2%.

Segundo o IBGE, a taxa de escolarização indica o percentual da população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino adequado à sua idade.

O Acre ficou a frente de grandes metrópoles, como Distrito Federal (32,2%), Rio de Janeiro (25,1%) e São Paulo (26,1%).

Outro dado importante é sobre a cor, o levantamento do IBGE aponta que 34,6% das pessoas em idade certa de escolarização são brancas. Enquanto 31,8% são pretos ou pardos.

O levantamento mostra, ainda, que a taxa de escolarização caiu no Acre, em comparação ao ano de 2019, quando o estado registrou uma taxa de 34,5%.