Thales Moretti e Luiz Antônio são os destaques da 3ª etapa do Estadual

Thales Moretti, nos 50 metros costas, e Luiz Antônio Jerônimo, nos 50 metros peito, conquistaram marcas expressivas na 3ª etapa do Campeonato Estadual de Natação disputada nesse sábado, 24, na piscina da AABB, e estão entre os cinco melhores do Brasil nas provas.

“Os resultados do Thales e do Luiz foram fantásticos. Isso eleva o nível da nossa natação”, disse o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

AABB ganha etapa

Com 2.135 pontos, a AABB conquistou o título da 3ª etapa. A Tubarão ficou em 2º com 616 pontos. Sest/Senat marcou 250 pontos e terminou em terceiro e a quarta colocação foi da AMAS com 194 pontos.

Bolpebra é o próximo desafio

O próximo desafio dos nadadores acreanos será a disputa do Bolpebra, competição programada nos dias 5 e 6 de agosto em Porto Maldonado, no Peru. Além dos atletas do Acre, o evento terá a participação dos rondonienses, peruanos e bolivianos.

Outros destaques da etapa

