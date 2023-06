Tião Viana deixará a Ufac para dar aula na Universidade de Brasília

O ex-governador do Acre, Tião Viana, que atua como professor do curso de Medicina na Universidade Federal do Acre, solicitou redistribuição para lecionar na Universidade de Brasília (UNB).

Tião Viana é especialista em Doenças Infecciosas e Parasitárias, e médico concursado como Infectologista da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Acre (Sesacre).

O protocolo solicitando a redistribuição foi emitido no dia 12 de junho e já teve andamento recorde na reitoria da instituição – já que um processo de redistribuição demora, em média, 1 ano.

Tião Viana é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Ele é, ainda, doutor em Medicina Tropical pela Universidade de Brasília (UNB) – onde também iniciou um pós-doutorado.