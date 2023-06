Tim, Claro, Vivo e Oi podem ser obrigadas a instalar internet em escolas do Acre; entenda

Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os dados do Censo Escolar 2022, revelam que, atualmente, menos de 60% das escolas do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará estão conectadas a recursos online.

Essa estatística representa a falta de conectividade em certas regiões do país e a questão é salientada pelo Projeto de Lei (PL), do senador Flávio Arns (PSB-PR), que o criou com o objetivo de obrigar as operadoras prestadoras de serviços de telecomunicações a instalarem internet nas escolas.

“Então pra não ficar de forma vaga como uma atribuição que “pode ser” na verdade executada com a legislação isso se torna uma obrigação bem clara, bem definida, de que esse acesso das escolas públicas à conectividade tem que ser objetivo principal também. Principalmente diante da tecnologia que já foi desenvolvida”, disse o senador.

Nesta terça-feira (30), a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou o PL. Além disso, Seabra cita dados consolidados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no final de 2022, onde há 9.500 escolas que não possuem acesso à internet.