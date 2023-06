‘Tô passando mal’: jovem encontra curativo em lanche de fast food famoso; vídeo

O que era para ser agradável e saboroso acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para uma jovem em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ao comprar um lanche em uma famosa lanchonete, a cliente acabou se surpreendendo com o que encontrou no meio da refeição: um curativo adesivo.

A jovem comprou um lanche na terça-feira (27), em uma lanchonete da famosa rede de fast food McDonald’s, e acabou achando o curativo adesivo no meio do seu lanche entre uma mordida e outra. O fato inusitado traumatizou a influenciadora Nany Machado, que logo após perceber o ocorrido, fez uma publicação em suas redes sociais.

A jovem fez diversas publicações sobre o caso, que renderam milhares de centenas de comentários. Com a repercussão, muitas pessoas se sensibilizaram com a situação que a jovem estava enfrentando.

Na publicação feita no perfil do Instagram da jovem é possível ver que dentro do lanche, após algumas mordidas, havia um plástico muito semelhante aos curativos adesivos. No vídeo, a câmera é aproximada várias vezes do objeto dentro do lanche, e ao fundo, a voz apavorada da influenciadora narrando a triste experiência.

Lanche do McDonald’s tinha curativo adesivo dentro

Enquanto algumas pessoas se sensibilizaram com a jovem e comentaram palavras de apoio, outros internautas tão tiveram tanta consideração com o ocorrido e fizeram críticas contra a influenciadora em seu perfil no Instagram.

Em uma das publicações, a jovem afirma que está grávida de aproximadamente cincos meses, o que sensibilizou ainda mais os internautas. Nany contabiliza mais de 90 mil seguidores.

Veja a publicação e o relato da jovem

Procurada, a assessoria do McDonald’s informou que acompanha de perto a situação desde que tomou ciência do fato através de uma postagem na internet. Ainda, a rede ressalta que já está em contato com a cliente e apura todos os fatos sobre o ocorrido e que segue rígidos procedimentos de higiene e segurança dos alimentos.