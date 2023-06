Tom Brady rejeitou investidas fortes de top ex de CR7 e Bradley Cooper em casamento

A supermodelo russa Irina Shayk, de 37 anos, ligou o ‘modo atacante’ e tentou dar uns beijos em Tom Brady, 45, durante as festas que fizeram parte do casamento do bilionário Joe Nahmad com Madison Headrick, no último final de semana, na Sardenha. As informações foram reveladas por fontes ao Page Six nesta sexta-feira (9).

No evento, que contou com a presença de várias celebs, Irina teria ido direto ao recém-divorciado Tom Brady. “Ela o seguiu durante todo o fim de semana”, garantiu um contato próximo à situação.

“Ela foi para cima dele”, continuou a pessoa. Outras fontes afirmaram que o ex-marido de Gisele Bündchen disse a um amigo que “não estava interessado” romanticamente nela, apesar de o astro manter uma amizade com a top.

Insiders disseram ainda que as investidas da modelo russa em Brady foram muito comentadas no evento de luxo. Astros como Leonardo DiCaprio e as irmãs Serena e Venus Williams também estiveram presentes no rolê.

Irina Shayk viveu um relacionamento com Cristiano Ronaldo entre 2009 e 2015. Logo em seguida, engatou romance com Bradley Cooper, com quem ficou até 2019 e teve uma filha, Lea, hoje com 6 anos.

Tom Brady e Gisele se divorciaram em outubro do ano passado após 13 anos de casamento. Eles tiveram dois filhos: Benjamin (13 anos) e Vivian (10 anos). Além disso, Tom é pai de Jack (15 anos), do relacionamento prévio com Bridget Moynahan.