Trabalho do Governo do Acre em aeródromos é destaque no maior site de aviação da América

O trabalho do governo do Acre na recuperação dos aeródromos, transformados de pistas de pousos precárias em aeroportos modernos e iluminados, voltaram a ser destaque na plataforma O AEROIN, o maior site de aviação do Brasil e da América Latina, segundo os rankings SimilarWeb e Alexa by Amazon.

A reportagem da plataforma começa citando um acidente registrado no interior do Acre, quando uma aeronave de pequeno porte atolou numa daquelas pistas precárias. “Um avião de pequeno porte atolou na pista de pouso”. Essa era uma das notícias veiculadas em 2018, quando os aeródromos do Acre eram considerados de perigo iminente à população e visitantes, lembra a reportagem.

E prossegue: as atividades de pousos e decolagens foram suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por não oferecerem segurança viária. “Em 2019, o governador eleito, Gladson Cameli, assumiu o desafio e priorizou os investimentos nos aeródromos do Acre”.

A plataforma da aviação lembra que com investimentos de R$ 19 milhões e um plano de recuperação dos aeródromos aprovado pela Anac (Agencia Nacional de Aviação Civil), o governador tem promovido a “integração e cumprido o compromisso de tirar o estado do isolamento via transporte aéreo”.

Os aeródromos acreanos ganharam novo cercamento em toda a área, sinalização horizontal, sistema de iluminação, recapeamento nas pistas, com aplicação de microrrevestimento asfáltico e melhorias nas instalações dos terminais de passageiros, lembra a reportagem.

“Durante a pandemia de covid-19, os aeródromos fizeram a diferença no envio de vacinas a municípios de difícil acesso, como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. A missão demandava agilidade na entrega e Gladson Cameli trabalhou para salvar pessoas e garantir o envio dos imunizantes”, acrescenta o site.

“Estivemos presentes nos locais mais isolados do Acre. Utilizamos os aviões e os helicópteros para garantir assistência para a chegada da vacina às pessoas”, enfatizou o goverador.

Além disso, o governador ressalta que o Acre tem cinco aeródromos que podem operar tanto de dia quanto à noite: Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Porto Walter, Feijó e Xapuri. A reforma das pistas de pouso, com nova iluminação, foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

O balizamento permite o recebimento de voos noturnos, por meio do sistema instalado no local, carregado por energia solar e acionado por controle remoto.

“Continuamos com as ações que demandam urgência para municípios isolados, como, por exemplo, a necessidade de transporte aeromédico. Somente nesses primeiros meses, o Estado garantiu mais de 2 mil voos aeromédicos. Então, os investimentos nas pistas de pouso estão tendo um resultado positivo quando salvam as vidas das pessoas”, declarou.

A recuperação dos aeródromos é fundamental para garantir a ligação aérea permanente dos municípios. Em breve, Gladson Cameli deve entregar a iluminação noturna do aeródromo de Manoel Urbano, que passou por revitalização.

“É mais um aeródromo recuperado pelo Estado, e focamos em melhorar e iluminar pistas de pouso e promover a infraestrutura necessária”, afirmou.

Dentre os projetos da gestão de Cameli está a construção dos aeródromos de Sena Madureira, Brasiléia, Epitaciolândia, Vila Restauração, Cidade do Povo e o Heliponto do Ciopaer em Cruzeiro do Sul.