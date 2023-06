Traição? Vaza print de conversa comprometedora do namorado de Mel Maia com outra mulher

Após boatos de que estaria vivendo uma crise no relacionamento com Mel Maia, MC Daniel voltou aos holofotes nesta quarta-feira (7). O cantor foi acusado de trocar mensagens íntimas com uma mulher, poucos meses antes de assumir oficialmente o namoro com a atriz.

As conversas foram divulgadas pela colunista Mariana Morais, do ‘Em Off’, que exibiu o conteúdo das mensagens quentes trocadas entre ele e a influenciadora Amanda Souza, em outubro de 2022. Vale lembrar que os boatos de um romance com a global já estavam rolando nessa época.

“Vamo se vê”, pediu o funkeiro. “Quando?”, perguntou a moça. Poucas semanas antes, Daniel chegou a se declarar amorosamente para ela. “Só queria dizer que o falcão te ama, viu. Todo mundo ama o falcão e o falcão ama você. E não é de hoje”, escreveu ele.