Transar com cunhada e se teletransportar; veja os pedidos mais loucos à mãe de santo das celebridades

Estourada nas redes sociais com mais de 800 mil seguidores no Instagram e 350 mil inscritos em seu canal no Youtube, Michelly da Silva Bernardes, mais conhecida como mãe Michelly da Cigana, tornou-se um dos assuntos mais comentados na internet após a foto de uma estátua erguida na frente de sua casa viralizar no Twitter. A imagem rende homenagens a Belzebu, divindade da quimbanda.

A exposição do monumento na fachada da residência, desde novembro de 2022, funcionou como uma espécie de divisor de águas na carreira da dona do centro Magia Cigana. A sensitiva passou a atender desde celebridades brasileiras a empresários internacionais e famílias abastadas que vivem em países europeus.

Disputadíssima, a agenda de Michelly está lotada. Foi necessário dispor da tecnologia para conseguir atender à demanda. A mãe de santo, proprietária de um verdadeiro complexo religioso construído em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), passou a realizar sessões, inclusive a distância, por meio de videoconferência e WhatsApp. As consultas presenciais custam mais caro, mas há fila de espera.

Transar com a cunhada

Além do sucesso e da popularidade, a vidente passou a lidar, diariamente, com uma série de pedidos inusitados. “Nem tudo é possível atender, nem Belzebu consegue realizar”, brinca Michelly. A equipe do Metrópoles passou 24 horas acompanhando a rotina do centro religioso e contabilizou, em um tipo de ranking, o “Top 3” dos desejos mais requisitados por homens e mulheres que procuram a ajuda das entidades.

Segundo mãe Michelly, o sonho da maioria dos homens — que desembolsam pequenas fortunas pelos trabalhos espirituais — é transar com a própria cunhada. “Com a ajuda espiritual, é possível resolver tudo”, conta. Em segundo lugar entre os desejos mais pedidos, está a “amarração amorosa”. Muitos dos trabalhos com esse objetivo chegam a ser feitos em cemitérios e são regados a mel e a várias oferendas.

Não menos importante para os clientes, o terceiro lugar no ranking de pedidos masculinos está a “realização financeira”. Muita gente procura a mãe de santo para conquistar bens materiais e alcançar sucesso na carreira profissional, sempre com dinheiro em abundância. “Como exemplo podemos citar uma grande imobiliária que encomendou um trabalho para Belzebu, pedindo sucesso na venda de imóveis de alto padrão”, disse a sensitiva.

Casamento milionário

Do outro lado da moeda, estão as mulheres que enviam mensagens a cada minuto para o celular da vidente. Entre a encomenda de trabalhos para conquistar homens, ter sucesso na profissão ou até pedir a cura de doença, o público feminino concentra a maioria dos desejos em assuntos relacionados à vida amorosa. Em primeiro lugar no ranking delas, figura a “sorte no amor” e o desejo de “casar com homens milionários”.

As mulheres também buscam a orientação das entidades e encomendam trabalhos religiosos para conseguirem “afastar rivais” de perto de homens que elas têm interesse ou já se relacionam, fato que fica no segundo lugar do ranking. “Já em terceiro lugar, o que mais as mulheres buscam é o sucesso financeiro, não importa de que forma elas querem ter dinheiro na conta”, ressalta a mãe de santo.

A demanda é tão grande a ponto de Michelly contratar um staff para conduzir todas as atividades do centro religioso, que, atualmente, funciona como uma verdadeira empresa. São pelo menos quatro atendentes que se revezam na triagem e na marcação das consultas, na recepção da loja de artigos religiosos e na limpeza dos salões onde ocorrem as chamadas “giras” — sessões espíritas abertas ao público.

Sexo com os pés

Perguntada sobre as sessões protagonizadas pelos pedidos mais surreais já feitos pelos clientes, a mãe de santo enumerou alguns casos que chamam a atenção pela estranheza. Em um deles, o homem entrou na sala para a consulta e abriu uma bolsa que estava recheada de dinheiro. “Ele disse que havia juntado aquela grande quantia para conseguir realizar seus maiores desejos. E não eram poucos”, lembrou a mãe de santo.

O primeiro pedido do homem às entidades era ter o poder de controlar as quatros estações do ano. Além disso, o cliente queria se “teletransportar” e ser “Deus e o diabo” ao mesmo tempo. “Claramente era uma pessoa com problemas psicológicos. Devolvemos o dinheiro e falamos que não havia como atendê-lo”, contou.

Em outro caso, a vidente recebeu um homem que carregava um calhamaço de fotografias impressas de perfis nas redes sociais. “Esse cliente queria transar com 37 modelos que ele seguia nas redes sociais. E não era apenas isso. O sexo com cada uma delas deveria ocorrer em um prazo de apenas 24 horas, e elas deveriam usar apenas os pés para masturbá-lo”, destacou.

Trabalho carcerário

Disputada pelo público brasileiro, incluindo algumas celebridades da TV e da música — as quais têm a identidade mantida sob sigilo por Michelly —, a sensitiva cruzou o Oceano Atlântico após ser chamada por uma cliente que vive em Portugal. A mulher, casada com um marroquino, queria ajuda espiritual para tirá-lo da cadeia.

O homem havia sido parado em uma blitz na França. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram um notebook com informações relacionadas a um esquema de lavagem internacional de capitais. O suspeito foi preso em solo francês e perdeu o contato com a família. “Fui chamada e realizamos uma série de trabalhos até que o marido da cliente fosse solto. Ele acabou ganhando liberdade quatro meses após nossos pedidos às entidades”, explicou.

Michelly revela que não gosta de fazer trabalhos espirituais para libertar presos, mas que cobra caro pelo serviço justamente para reduzir esses pedidos. “Não é a minha especialidade, mas eu sei fazer. Houve um caso no Brasil que fizemos os trabalhos para libertar um homem, mas eu o avisei que, se ele permanecesse na cidade onde estava, seria morto. Poucos tempo depois, ele foi assassinado”, revelou.

Casa lotada

A equipe do Metrópoles confirmou a popularidade da mãe de santo durante uma das sessões que ocorrem no complexo religioso. Era noite de quarta-feira e tudo estava preparado para uma sessão comemorativa em homenagem ao povo cigano. Uma sala toda decorada em tons lilás, luzes coloridas e muita comida sobre a mesa faziam a composição do ambiente.

Pouco depois das 21h, o salão estava repleto de pessoas que haviam ido ao local se consultar ou apenas receber o passe dos ciganos. Um grupo de pelo menos 10 médiuns incorporaram entidades ciganas. Comidas e bebidas eram servidas ao público enquanto homens e mulheres vestidos a caráter rodopiavam pelo salão ao som de atabaques e afochés.

Durante toda a sessão, o ambiente se manteve perfumado com uma fragrância que misturava almíscar, amêndoas e essência de rosas. Após os passes, os ciganos se despediram, e o público, pouco a pouco, foi se retirando também. A rotina da mãe de santo ainda se estenderia até as 5h, quando trabalhos espirituais relacionados a “amarrações” seriam feitos em um cemitério municipal da cidade.