Trem e São Francisco fazem duelo na parte de baixo da tabela pela série D

Trem e São Francisco fazem neste domingo (18) a partir das 14 horas (horário do Acre) no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, um jogo na parte de baixo na tabela do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Trem é o 8 º colocado com 5 pontos e o São Francisco é 7º com 6.

São Francisco terá retornos

O técnico Everton Lima confirmou as voltas do zagueiro Reginaldo e do atacante Radames, depois de cumprirem suspensão. “Vamos ter um time mais forte. Uma vitória mantém as nossas chances de lutar pela classificação”, comentou Everton Lima.

Ainda é possível

O Trem empatou com o Águia na última rodada, fora de casa, e acredita em uma virada faltando seis partidas para fechar a primeira fase do Brasileiro.

Trio da partida

Emerson Souza, da Bahia, apita Trem e São Francisco. Inácio Barreto e Salmon Lopes, do Amapá, serão os auxiliares.

Radames volta ao São Francisco e aumenta o poder ofensivo da equipe/Foto Manoel Façanha