Tribunal de Justiça do Acre abre concurso para juiz

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) divulgou o edital do concurso para contratação de um juiz de Direito titular para 1ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de junho, na presidência do TJ-AC.

O certame foi aberto após a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da juíza de Direito Ivete Tabalipa.

Os interessados à vaga devem apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:

-Currículo da atuação profissional perante o Poder Judiciário nacional e de sua formação e aperfeiçoamento técnico, instruído com os respectivos certificados, diplomas, certidões, portarias de nomeações ou designações;

-Certidão da Diretoria de Gestão de Pessoas;

-Certidão do diretor de secretaria da respectiva vara quanto a: inexistência de retenção injustificada de autos além do prazo legal; descrição da estrutura de funcionamento da vara (recursos humanos, tecnologia, instalações físicas, recursos materiais)

-Cópia de 8 sentenças/decisões interlocutórias, escolhidas pelo próprio magistrado, preferencialmente de classes processuais diferentes, proferidas durante o período de avaliação.