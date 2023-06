Tribunal Regional do Trabalho do Acre e Rondônia alerta para golpe da execução de títulos

O Tribunal Regional do Trabalho no Acre e em Rondônia vem recebendo diversas denuncias sobre tentativas de golpes que envolvem uma suposta intimação de notificação extrajudicial e intimação de execução de titulo extrajudicial.

Golpistas tentam enganar as vítimas imitando as identificações do TRT. Além disso, no suposto e-mail solicitam informações pessoais. O tribunal orienta que as pessoas não forneçam dados, a menos que se tenha certeza que o endereço é oficial. Também não é indicado que a pessoa clique em links disponibilizados no corpo do e-mail.

“Caso o cidadão tenha clicado em algum link suspeito, é importante que faça uma varredura em seu dispositivo com antivírus, e altere suas senhas imediatamente. O TRT da 14ª Região reforça que utiliza sempre seus e-mails oficiais, que terminam com o domínio @trt14.jus.br”, pede o TRT.

As suspeitas de fraudes podem ser comunicadas à Ouvidoria, por meio do formulário de manifestação eletrônico, disponível no site do TRT 14.