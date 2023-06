Ufac abre concurso para professores; salário chega a quase R$ 8 mil

A Universidade Federal do Acre (UFAC) tornou pública a abertura das inscrições para o concurso público efetivo, para profissionais de carreira de Magistério Superior. Os profissionais atuarão nos campus Rio Branco e Floresta (Cruzeiro do Sul).

As inscrições para profissionais com título de mestrado tiveram início no dia 19 de junho e vão até o dia 10 de julho. Já a prova escrita será aplicada no dia 27 de agosto.

Ao todo, estão sendo ofertadas 71 vagas, destas, 19 são para contratação imediata e cadastro reserva. Os salários para profissionais com mestrado são de R$ 7.970,77.

A seleção dos candidatos se dará em duas partes, a primeira, com prova escrita e didática, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda etapa, com prova de títulos, de caráter classificatório.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico https://sistemas.ufac.br/concurso_docente/. Confira mais informações acessando o edital completo (clique aqui).