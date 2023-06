Uma barra para segurar! Luiz Carlos, do Raça Negra, é processado pela filha

Esta coluna descobriu que as coisas não parecem estar caminhando muito bem na relação de Luiz Carlos da Silva, o vocalista do Grupo Raça Negra, e sua filha, Renata Francine Rodrigues de Almeida. Isso ficou claro quando chegou aos ouvidos dessa colunista que, no ano passado, a herdeira do sambista ajuizou uma “ação de indenização por danos morais contra o pai”. Isso isso mesmo que você leu, caro leitor!

Calma, que nós vamos contar melhor essa história… Nos autos que a coluna teve acesso com exclusividade, Renata relatou ser fruto de um relacionamento de dois anos entre Luiz Carlos e sua genitora. Ocorre que, desde o início, ele não era muito simpatizante com a ideia de ter a filha. Segundo a moça, ele chegou a pedir que a, então parceira, realizasse um aborto. O que foi negado pela mesma.

Ainda segundo os autos do processo, após o nascimento, Luiz Carlos não realizou o registro da filha. Ele chegou, tempos depois, a tentar ficar com a criança, em claro prejuízo para a mãe, que na época tinha 17 anos.

Ele também teria tentado celebrar um acordo, que nunca chegou de fato, a se materializar. Foram inúmeras as escapatórias e recusas para um possível exame de DNA, segundo Renata relatou nos autos. Somente após um longo caminho judicial, o integrante do Raça Negra decidiu reconhecer a menina como sua filha.

A grande questão em torno do processo aberto por Renata é o fato de que o cantor nunca prestou assistência à filha. Isso, não apenas de maneira financeira, mas também afetivamente.

A filha de Luiz Carlos, no entanto, afirmou ter evitado ao máximo pedir o socorro da Justiça. Acontece que Renata se tornou mãe e sua filha possui uma deficiência, a Paralisia Cerebral, o que a colocou em uma delicada posição. Diante dessa nova realidade, ela contou ter pedido a ajuda ao pai – avô da criança – para dar conta de seus elevados gastos.

Segundo ela, Luiz Carlos se limitou a ajudar com o fornecimento de uma cadeira de rodas, após incontáveis pedidos. Quando a história começou a se tornar pública, o vocalista do Raça Negra acusou a própria filha de estar tentando sugar o seu dinheiro. Chegou a insinuar que ela seria mentirosa e interesseira.

Renata narrou ter se sentido humilhada e constrangida após o episódio. Por isso, teria sofrido até mesmo uma piora em seu estado psicológico, já fragilizado por um quadro de depressão.

Diante das ofensas e de toda a humilhação pública a qual foi exposta ao ser reportada como uma “filha interesseira”, ela pediu uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 40 mil na Justiça do Estado de São Paulo.

Até o momento do fechamento desta matéria, o cantor ainda não havia sido localizado para citação do processo e apresentação de sua peça de defesa.