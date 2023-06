União Brasil negocia com governo entrada de aliado de Lira no Ministério de Lula

Após a semana mais conturbada da articulação política do Palácio do Planalto, o União Brasil tem negociações avançadas com o governo para emplacar o deputado Celso Sabino (União-PA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no Ministério. As conversas avançaram nesta sexta-feira, e a entrada do parlamentar no governo é vista pelos dois lados — Executivo e Legislativo — como uma forma de apaziguar a relação.

Apesar de, publicamente, o presidente Lula ter esfriado a hipótese de reforma ministerial agora, integrantes do Planalto veem o rearranjo como necessário para distensionar o quadro. Lira cobrou mudanças na articulação política, sob pena de travar pautas de interesse do governo na Câmara. O União Brasil defende que Sabino vá para o Turismo, no lugar de Daniela Carneiro, que também é deputada pelo partido, mas vista como um nome da cota pessoal de Lula. Já o Planalto, por ora, sinaliza com a pasta das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho, também deputado pela sigla.

Para o governo, manter Daniela Carneiro no Turismo seria uma boa jogada para não criar qualquer indisposição com o Republicanos, sigla para qual ela deve migrar na janela partidária. Além disso, Juscelino não é visto como um nome que contemple a bancada do União e traga votos para o governo.

Celso Sabino é aliado próximo de Lira. Foi no apartamento funcional dele que as principais reuniões da campanha para o comando da Câmara, em 2021, aconteceram. O deputado também se aproximou bastante da cúpula do União nos últimos tempos e tem circulado ao lado de Antônio Rueda, vice-presidente do partido.

O União Brasil tem hoje três ministros. São eles Waldez Goes (Integração Nacional), Daniela Carneiro (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações). Apesar disso, a bancada na Câmara não se sente contemplada. Os deputados do União dizem que Waldez é ligado apenas ao senador Davi Alcolumbre (União-AP) e que as escolhas de Daniela e Juscelino não tiveram a participação dos deputados do partido.

Daniela inclusive pediu para se desfiliar da legenda, e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, se filiou ao Republicanos. Ainda que a legenda na Câmara desejasse pastas mais relevantes, a expectativa é que a relação com o partido melhore após o ajuste ministerial.

Na quarta-feira, Lula chamou ao Planalto o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, e reconheceu que a forma como os ministros do partido foram escolhidos foi equivocada. O próprio Elmar tentou ser ministro da Integração Nacional, mas foi vetado por ser rival do PT na Bahia. Agora, dizem aliados, ele não tem tentado de novo entrar na Esplanada: seu principal projeto é ser presidente da Câmara na sucessão de Lira.