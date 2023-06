Única deputada LGBTQIA+ no Acre, Michelle celebra dia da diversidade na Aleac

No Dia do Orgulho LGBTQIA+, a única deputada estadual assumidamente lésbica do Acre, Michelle Melo (PDT), celebrou a diversidade e fez um discurso forte durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), desta quarta-feira (28).

Michelle, que é líder do governo no parlamento, vestindo uma blusa com os dizeres “amor livre”, declarou que a diversidade é “a força para que uma sociedade prospere”. A deputada lembrou que a data não é apenas para festividades ou celebrações.

“É também para gente refletir sobre a coragem, a resiliência daqueles que lutam pelos direitos mais básicos, de ser quem é, e de prosperar dentro daquilo que se é. Essa luta já foi muito dolorida para muitas pessoas”, disse a deputada.

A deputada aproveitou para lembrar sobre dois projetos de leis, apresentados nesta terça-feira (27), para ser votado entre os deputados da Aleac.

Uma delas, que já existe na Prefeitura de Rio Branco, trata sobre a obrigação de fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais e entidades públicas, informando sobre a criminalização de atos discriminatórios contra minorias. “Nós queremos levar essa lei para todos os municípios do Acre, para combater o preconceito e o ódio”.

Outra proposta de Michelle é um projeto de lei que cria o Dia Estadual de Valorização e Respeito à Diversidade, e combate a LGBTFobia.

SAIBA MAIS: Deputada protocola projeto que cria o Dia da Diversidade LGBTQIAP+ no Acre

“São duas leis que vem para dar um arcabouço necessário para avançar e dar espaço para que o Acre comece a deixar o ódio para trás e ser transformado em um estado onde a gente possa ser quem e ter liberdade para crescer como ser humano, além de tudo dignidade”, finalizou.