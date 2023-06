URGENTE: Bebê morre asfixiado após ser jogado pelo pai em terreno baldio

O recém-nascido Enzo Souza Oliveira, de 1 mês e 20 dias, morreu vítima de asfixia mecânica na manhã desta quinta-feira (29), na rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de testemunhas, os pais de Enzo seriam usuários de entorpecentes e, na noite desta quarta-feira (28), se ouvia muito choro do recém nascido, tendo em vista que o pai levou o filho e jogou em um terreno baldio. Horas depois, o homem levou a criança para casa, mas o pequeno não parava de chorar. Durante a madrugada, os vizinhos bateram na porta da família para ver o que estava acontecendo e ouviram os pais falando de dentro da casa “já agora ele parou”. Após a frase ter sido dita, os vizinhos não ouviram mais o choro do bebê.

Ainda segundo informações de testemunhas, os moradores viram o pai do menino por volta das 10h com a criança no braço falando que Enzo estava morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos vizinhos e a ambulância de suporte avançado esteve na residência dos pais da criança, mas ao chegarem no local, os paramédicos constaram que Enzo já estava sem vida.

A comunidade do bairro Aeroporto Velho está extremamente consternada com o fato e pede uma investigação aprofundada dos fatos. A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).