U:verse deve fechar as portas em julho; acadêmicos fazem denúncia

Alvo de rumores sobre o susposto encerramento das atividades há alguns meses, o Centro Universitário U:verse deve fechar as portas em 30 de julho ainda deste ano, segundo informações.

No dia-a-dia das aulas, os alunos têm observado que o quadro de funcionários tem diminuindo de forma significativa. Segundo uma estudante que não quis se identificar, o quadro de professores está sendo reduzido em todos os cursos.

“Os cursos de administração e contabilidade tiveram todos os professores assinando aviso prévio, inclusive a coordenação. O curso de direito também perdeu seu coordenador e o curso de psicologia que já havia tido redução no quadro de professores e contava apenas com 4 pessoas, agora está com 2, sendo 1 a própria coordenadora”, disse ao ContilNet.

Ainda de acordo com a aluna, nenhuma informação ou tentativa de contato para esclarecimentos sobre a situação foi feita por parte das reitorias com os alunos e coordenadores. No início do ano, os acadêmicos organizaram e enviaram ao reitor um abaixo-assinado protestando contra as mudanças na grade curricular, com a inclusão das matérias online, que equivalem a 40% da carga-horária e sem redução no valor da mensalidade, mas não houve comunicação sobre o assunto.

Procon

Após inúmeras informações que apontavam o fechamento da instituição, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) notificou o centro universitário no último dia 7 de junho.

Segundo a aluna, o administrativo informou ao Procon que nenhum aluno seria prejudicado e que todos que já possuem vínculo com a faculdade formariam. “Aos alunos não dão a mínima explicação de como isso vai ocorrer. A situação só piora com as demissões em massa”, disse.

“Alguns alunos já registraram boletim de ocorrência contra a instituição e caso não haja uma explicação e devolutiva sobre a situação educacional, outros também farão a mesma coisa. Caso tudo se encaminhe para o fechamento do curso ou o quadro reduzido dessa forma, pretendemos entrar com processo contra à instituição”, falou ao ContilNet.

Ainda de acordo com a acadêmica, existem comentários de fora da U:verse de que há uma espécie de negociação de transferência dos alunos para outra instituição, mas não estão confirmadas essas informações. “Os alunos estão com um misto de desesperança e desespero por não ter o que fazer”, finalizou.

Outra fonte consultada pelo ContilNet, que integra a instituição de ensino e preferiu não se identificar, disse que os alunos interessados em continuar seus cursos de graduação, estão sendo orientados a passar pela secretaria do centro universitário e pedir transferência para outra faculdade.

A reportagem do ContilNet tentou contato com a instituição de ensino pelo número disponível na internet, (68) 2106-8200, e não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.