Valesca Popozuda sobre críticas após harmonização facial: ‘Gente mal amada’

Valesca Popozuda, de 44 anos, chamou atenção ao aparecer com o visual novo no Prêmio da Música Brasileira. A cantora deu uma repaginada no rosto, se submetendo a uma harmonização facial. Em conversa com Quem, a artista afirma não se importar com as críticas sobre a sua aparência e afirmou estar focada em sua nova fase profissional. A funkeira está prestes a lançar um feat com Dennis Dj. “Estou muito feliz e bem resolvida pra me preocupar com opinião de gente mal amada”, disse.

“Esta semana, gravei meu novo clipe em parceria com o Dennis Dj. Assim como eu, ele tem muitos anos de estrada no funk. Dennis contribuiu muito para o gênero e até hoje representa muito bem o funk carioca. A gente resolveu, nesse lançamento, resgatar e celebrar a batida do funk dos anos 2000, aquele batidão que todo mundo gosta, um estilo semelhante à época da Gaiola das Popozudas. Tentamos trazer bastante referência no clipe, acho que a galera vai gostar”, promete.

Uma das pioneiras do funk feminino no Brasil, Valesca fala da barreira do etarismo no meio artístico. “Acho que essa barreira existe independente da área que a mulher atue, né? Infelizmente, as pessoas acreditam que, só por termos uma certa idade, temos que abrir mão de certas coisas. Eu não acredito em nada disso. Sou muito feliz comigo mesma e não deixo de fazer o que gosto por conta de idade. Se eu quiser ir para o baile e tacar a noite toda, eu vou! E tá tudo certo e é sobre isso”, diz.

A cantora afirma ter quebrado a barreira do preconceito das pessoas envolvidas no show business em relação às mulheres mais experientes. “Acho que eu criei uma carreira muito sólida para esse tipo de coisa acontecer. Quem me conhece sabe o tipo de profissional que sou. Tenho amigos de vários anos na música, desde os contratantes de eventos, até colegas da música mesmo. Me preocupo com isso, sabe? Ética profissional não envelhece nunca e isso eu tenho de sobra”, enaltece.

A funkeira não se abala com os comentários maldosos e garante estar satisfeita com a sua imagem atual. “As críticas nunca são sobre mim, são sobre as próprias pessoas, que perdem o tempo delas para irem atacar a aparência alheia na internet. Estou muito feliz e bem resolvida pra me preocupar com opinião de gente mal amada”, rebate.