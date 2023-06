Valorant Masters 2023: LOUD fala em estreia fria, mas elogia EG

— Nós temos de dar crédito a eles. Nós viemos com um bom plano de jogo e eles estavam jogando com muita confiança, acertando todos os tiros e usando muito bem as utilitárias. Independente do que tivéssemos feito, sentimos que eles estavam jogando melhor naquele momento.

Apesar da falta de ritmo, Less disse que a LOUD não preferia ter começado o Valorant Masters Tokyo na fase de grupos, já que o início nos playoffs evita uma eliminação precoce e ainda aproxima a equipe das primeiras colocações.

— Em relação a começar na fase de grupos, com certeza nenhum time quer iniciar nessa fase. Mesmo que você jogue mais vezes no campeonato, você corre mais risco de ser eliminado cedo. Foi o que aconteceu com a NAVI e a FUT. Realmente é uma situação difícil, porque você não tem muito tempo de treino. Mas eu acho que, sim, é um fator muito importante a gente ter começado frio no campeonato. Eles começaram muito bem.

Agora, a LOUD precisa esquentar logo para continuar sonhando com o título. É que, disputando uma chave inferior de campeonato pela primeira vez na história, a equipe não pode mais perder. Uma nova derrota resulta em eliminação.

— A gente tem muita coisa para evoluir ainda no campeonato, mesmo na ‘Lower’ [chave inferior]. Vai ser realmente a nossa primeira experiência, minha, do aspas e do Saadhak. Nunca tínhamos passado por isso. Sinceramente eu espero que a gente tenha pegado bastante experiência e faça bom proveito dessa ‘Lower’ — comentou Less.