“Vamos dar moradia para esse povo”, diz Gladson a manifestantes do MTST

A Plenária Estadual do Plano Plurianual (PPA) Participativo, que acontece neste sábado (3), no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), reuniu diversos representantes de grupos, associações e movimentos civis. Uma delas é o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Durante o discurso do governador do Acre Gladson Cameli, o chefe do executivo acreano perguntou o que o Acre quer e a resposta que ecoou no Teatro foi “moradia”, vindo dos manifestantes representando o MSTS.

“O acreano quer o direito de ir e vir e o que mais? Moradia. Quero ser o governador da habitação. Tudo vai se resolver no diálogo, eu não posso resolver o problema do Brasil, eu tenho seis meses de mandato mas isso não impede vocês de reclamar, é direito de vocês”, disse Gladson.

Cerca de 20 pessoas, com cartazes e faixas pediam por moradia e o governador respondeu ainda que vai dar moradia para as pessoas.

“Amigos, vamos unidos, governo municipal, estadual e federal para que juntos possamos cuidar desse diamante que é o estado do Acre e desses homens e mulheres que escolheram morar aqui”, finalizou.