Vasco e Sena Madureira fazem duelo pelo G4 no Estadual

Vasco e Sena Madureira fazem um jogo importante nesta terça-feira (6), a partir das 14h45, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O Vasco é o 4º com 6 pontos e o Sena ocupa a 5ª colocação com 3 pontos, por isso o duelo vale vaga dentro do G4.

Oziel vai mexer

O elenco do Vasco fechou preparação para o confronto na tarde desta segunda (5), na Fazendinha, com um treino de bolas paradas e o técnico Oziel Moreira confirmou a entrada do atacante Cacá entre os titulares.

“Temos o elenco completo e a mudança é para tornar o nosso ataque mais forte. Esse é um jogo que vale muito pensando em classificação”, comentou o treinador.

Volta e estreia

O zagueiro Marcelo, recuperado de incômodo no tornozelo, e o atacante Gil, ex-Galvez, devem ser as novidades do Sena Madureira. Marcelo foi poupado contra o São Francisco e tem volta certa.

“Vamos jogar a primeira decisão no Estadual. Esses duelos contra as equipes que lutam por classificação são importantes demais”, avaliou o técnico Artur Oliveira.